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Курбанов повторил достижение Фридзона и Бабурина, став третьим в истории ЕЛ по перехватам

Курбанов повторил достижение Фридзона и Бабурина, став третьим в истории ЕЛ по перехватам
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Вчера, 25 апреля, баскетболист ЦСКА Никита Курбанов сделал один перехват во втором матче четвертьфинальной серии с «Енисеем» (88:85). Таким образом, россиянин добрался до отметки в 300 перехватов за карьеру в Единой лиге.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 85
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: Ухов - 17, Хэнлан - 14, М'Бай - 13, Уэйр - 12, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 9, Астапкович - 6, Антонов - 3, Джекири - 2, Ганькевич, Тримбл, Руженцев
Енисей: Мартин - 24, Ратэн-Мэйс - 19, Карпенко - 11, Белянков - 9, Балашов - 8, Бич - 7, Хопкинс - 7, Топтунов, Лобарев, Сонько, Долинин, Загретдинов

Всего двум игрокам в истории лиги удавалось достичь подобной отметки. 325 перехватов удалось сделать бывшему одноклубнику Курбанова Виталию Фридзону. На первом месте в списке стоит игрок «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин (402). Все три баскетболиста всё ещё продолжают выступать в Единой лиге.

Помимо перехвата, Курбанову удалось набрать девять очков и четыре подбора. Это помогло ЦСКА переиграть «Енисей» во второй раз подряд. Таким образом, московскому клубу осталось выиграть ещё одну игру, чтобы выйти в полуфинал турнира.

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