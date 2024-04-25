Курбанов повторил достижение Фридзона и Бабурина, став третьим в истории ЕЛ по перехватам

Вчера, 25 апреля, баскетболист ЦСКА Никита Курбанов сделал один перехват во втором матче четвертьфинальной серии с «Енисеем» (88:85). Таким образом, россиянин добрался до отметки в 300 перехватов за карьеру в Единой лиге.

Всего двум игрокам в истории лиги удавалось достичь подобной отметки. 325 перехватов удалось сделать бывшему одноклубнику Курбанова Виталию Фридзону. На первом месте в списке стоит игрок «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин (402). Все три баскетболиста всё ещё продолжают выступать в Единой лиге.

Помимо перехвата, Курбанову удалось набрать девять очков и четыре подбора. Это помогло ЦСКА переиграть «Енисей» во второй раз подряд. Таким образом, московскому клубу осталось выиграть ещё одну игру, чтобы выйти в полуфинал турнира.