«Оклахома» стала автором уникального достижения в истории плей-офф НБА для молодых игроков

Сегодня, 25 апреля, «Оклахома-Сити Тандер» переиграла во втором матче серии первого раунда «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 124:92. Все очки «Тандер» в матче набрали игроки в возрасте 25 лет и младше. Такое происходит впервые в истории плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, три подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 26 очками, семью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал центровой Йонас Валанчюнас. Он набрал 19 очков, совершил семь подборов и отдал две передачи. Лёгкий форвард Брэндон Ингрэм отметился 18 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.