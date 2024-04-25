Тренер Миленко Богичевич переподписал контракт с «Автодором» до 2026 года

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич продолжит работу в саратовской команде, сообщает пресс-служба клуба. Специалист подписал новый контракт с клубом до 2026 года по схеме «1+1».

«Мы считаем Богичевича одним из самых перспективных тренеров в Европе и рады продолжению работы с ним. Минувший сезон стал первым для Миленко в качестве главного тренера на столь высоком уровне. Он лучше узнал лигу, приобрёл важный опыт. В условиях возросшей конкуренции в Единой лиге ВТБ команда продемонстрировала прогресс по ходу сезона, выдала серию из семи побед подряд, попала в плей-ин и была близка к выходу в плей-офф.

«Автодор» вновь был лидером лиги по эффективности – соотношению количества побед к бюджету клуба. Мы видим значительный потенциал нашего тренера. Клуб обозначил моменты, которые необходимо скорректировать в следующем сезоне. Надеемся, что продолжение сотрудничества с Богичевичем будет ещё более продуктивным», — приводит слова исполнительного директора клуба Олега Родионова пресс-служба «Автодора».

Миленко возглавил команду летом 2023 года. Команда не смогла повторить успех прошлого сезона, когда саратовцы смогли пробиться в плей-офф. В этот раз коллектив остановился на стадии плей-ин.