Бэйлесс: Холмгрен уважаем в лиге благодаря Вембаньяме

Ведущий Fox Sports Скип Бэйлесс высказался о бигмене «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:92).

«Из-за того, что Холмгрен оказался в одном классе с Вембаньямой, статус Чета благодаря французу увеличивается. Холмгрен уважаем в лиге как центровой лучшей команды Запада. И это в свой первый год в лиге. Он сыграл решающую роль в сегодняшней уверенной победе «Оклахомы», поскольку набрал 20 очков за 12 минут в первой половине», — написал Бэйлесс в социальной сети X (ранее Twitter).

В итоге Холмгрен отметился 26 очками и семью подборами. «Оклахома» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующие две игры пройдут в Новом Орлеане.

Чет является одним из двух главных претендентов на награду «Лучший новичок сезона-2023/2024».