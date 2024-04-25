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Бэйлесс: Холмгрен уважаем в лиге благодаря Вембаньяме

Бэйлесс: Холмгрен уважаем в лиге благодаря Вембаньяме
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Ведущий Fox Sports Скип Бэйлесс высказался о бигмене «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:92).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 92
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 26, Уильямс - 21, Дорт - 15, Гидди - 13, Джо - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 2, Уильямс, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 19, Джонс - 18, Ингрэм - 18, Макколлум - 15, Маршалл - 10, Мёрфи - 8, Нэнс - 2, Робинсон-Эрл - 2, Дэниэлс, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер

«Из-за того, что Холмгрен оказался в одном классе с Вембаньямой, статус Чета благодаря французу увеличивается. Холмгрен уважаем в лиге как центровой лучшей команды Запада. И это в свой первый год в лиге. Он сыграл решающую роль в сегодняшней уверенной победе «Оклахомы», поскольку набрал 20 очков за 12 минут в первой половине», — написал Бэйлесс в социальной сети X (ранее Twitter).

В итоге Холмгрен отметился 26 очками и семью подборами. «Оклахома» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующие две игры пройдут в Новом Орлеане.

Чет является одним из двух главных претендентов на награду «Лучший новичок сезона-2023/2024».

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