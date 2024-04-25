Лиллард в серии с «Пэйсерс» набрал 61 очко в первых половинах, а во вторых — 8

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард показал очень неравномерную статистику в первых двух играх серии с «Индианой Пэйсерс». Если сложить оба матча, то Дэмьен набрал 61 очко в первых половинах встреч, но только восемь во вторых.

Если разбирать статистику подробнее, то Дэмьен в первых половинах набрал 61 очко, реализовав 18 из 31 броска с игры (58%), в частности 12 из 21 (57%) трёхочкового. Во вторых половинах же Лиллард смог набрать только восемь очков, реализовав 3 из 14 бросков (21%), и не оформил ни одного точного трёхочкового — ноль из трёх (0%).

Счёт в серии ничейный — 1:1. Следующие две игры пройдут в Индианаполисе. Лиллард проводит свой первый сезон в «Милуоки».

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда