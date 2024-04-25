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Стал известен второй клуб, который вышел в финал Суперлиги и сыграет с «Химками»

Стал известен второй клуб, который вышел в финал Суперлиги и сыграет с «Химками»
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«Динамо» из Владивостока стало вторым финалистом Суперлиги. В полуфинальном противостоянии дальневосточный клуб оказался сильнее Темп-СУМЗа. В четвёртой и, как оказалось, решающей игре, «Динамо» победило со счётом 82:81. Серия закончилась со счётом 3-1.

В финале «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками», которые ранее победили петербургский клуб «Зенит-2», одержав победы в трёх матчах подряд в рамках полуфинальной серии игр. Таким образом, «Зенит»-2 и «Темп» поспорят за бронзовые медали чемпионата.

Не так давно президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о вероятности включения новичков — «Темп-СУМЗ» и «Челбаскет» — в турнир. На данный момент обе команды выступают в Суперлиге.

Заявление Кущенко:
Кущенко ответил на вопрос о потенциальных новичках в Единой лиге
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