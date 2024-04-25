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Ненад Димитриевич стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги

Ненад Димитриевич стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Напомним, казанский клуб победил в регулярке впервые в истории. В нынешнем сезоне Димитриевич в среднем за матч набирает 19 очков, отдаёт 6,6 передачи, совершает 3,6 подбора, а также делает 1,3 перехвата при средней эффективности 23,9 балла.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, УНИКС проводит второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги с «Самарой». Встреча проходит в настоящий момент в Казани. После первой игры ведёт в серии казанский клуб.

Ранее главный тренер «Самары»Дражен Анзулович назвал причины поражения своей команды в первом матче с УНИКСом.

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