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Шакил О'Нил рассчитывает, что Шей Гилджес-Александер станет MVP сезона-2023/2024

Шакил О'Нил рассчитывает, что Шей Гилджес-Александер станет MVP сезона-2023/2024
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Бывший игрок НБА, четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил возлагает большие надежды на то, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер будет признан самым ценным игроком НБА сезона-2023/2024.

«Команда едина. Они сейчас сражаются друг за друга, играют по-особенному… Я считаю, они попадут в финал Западной конференции… У них хорошие игроки. Послушайте, их лидеры – Шей [Гилджес-Александер] и Чет [Холмгрен]. Мне нравится и Джейлин Уильямс. [Джош] Гидди играет правильно».

«Шей Гилджес-Александер – самый ценный игрок… Он отвечает всем моим критериям…», —приводит слова О'Нила издание The Sports Rush.

Ранее игроки НБА назвали главным претендентом на титул MVP сезона-2023/2024 центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича. Шей Гилджес-Александер является вторым претендентом на это звание, по мнению своих коллег.

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