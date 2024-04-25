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Кирилл Елатонцев стал лучшим молодым игроком сезона в Единой лиге

21-летний центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев признан самым лучшим молодым игроком нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Эту награду баскетболист краснодарцев получил в рамках спецпроекта «Чемпионата» и Единой лиги.

В нынешнем сезоне Единой лиги Кирилл в среднем за игру набирал 6,4 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 0,8 передач. К настоящему момент Елатонцев принял участие в 34 матчах.

Также на награду претендовали Даниил Коско («Минск»), Александр Чадов («Пари НН»), Антон Карданахишвили (ЦСКА), Данила Походяев («Руна»), Самсон Руженцев (ЦСКА) и Михаил Беленицкий («Пари НН»/УНИКС).

Напомним, в 1/4 финала Единой лиги «Локомотив-Кубань» встречается с «Пармой». После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу железнодорожников.