Евролига открыла дисциплинарное дело в отношении Эргина Атамана и «Панатинаикоса»

Евролига открыла дисциплинарное дело в отношении «Панатинаикоса» и главного тренера греческой команды Эргина Атамана. Об этом сообщает издание Eurohoops.

После поражения от «Маккаби Тель-Авив» в первом матче серии плей-офф Евролиги главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман раскритиковал некоторые решения судей, а клуб опубликовал громкое заявление, что команду засудили по политическим мотивам.

В ответ Евролига выпустила официальное заявление, сообщив, что планируются дисциплинарные меры.

«Баскетбольная Евролига хотела бы выразить свое разочарование по поводу публичных заявлений, сделанных господином Эргином Атаманом, главным тренером «Панатинаикоса», и самим клубом, а также другими событиями, произошедшими после первой игры плей-офф Евролиги, состоявшейся в Афинах во вторник, 23 апреля 2024 года.

Подобные действия и заявления полностью противоречат совместному заявлению баскетбольной Евролиги, Совета главных тренеров Евролиги, Ассоциации игроков Евролиги и Союза баскетбольных чиновников Евролиги от 15 апреля 2024 года, поскольку создают неуместный и неоправданный конфликт.

Заявления тренера Атамана неверны и намеренно вводят в заблуждение, давая неточный анализ игры; ставят под сомнение работу и добросовестность должностных лиц; и оказывают дополнительное давление на них и на Лигу.

Баскетбольная Евролига не потерпит такого поведения. Дисциплинарные процедуры уже возбуждены.

Баскетбольная Евролига призывает тренера Атамана, «Панатинаикос» и все другие клубы и отдельных лиц избегать подобных заявлений и поведения в будущем, а также продвигать ценности, которые представляет Евролига, создавая позитивную атмосферу вокруг игр», — говорится в официальном пресс-релизе Евролиги.

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