«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» во втором матче ¼ плей-офф Единой лиги

Сегодня, 25 апреля в Краснодаре состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Локомотив-Кубань» и пермская «Парма». Игра закончилась со счётом 97:60 (21:12, 25:19, 30:15, 21:14) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Барфорд. На его счету 16 очков, а также четыре подбора и пять передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Си Джей Брайс. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Первую игру «Локомотив-Кубань» выиграл со счетом 112:85.

Третий матч серии между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт в воскресенье, 28 апреля, в Перми.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.