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«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» во втором матче ¼ плей-офф Единой лиги

«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» во втором матче ¼ плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 25 апреля в Краснодаре состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Локомотив-Кубань» и пермская «Парма». Игра закончилась со счётом 97:60 (21:12, 25:19, 30:15, 21:14) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
97 : 60
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Узинский, Уайт, Квитковских, Миллер, Андерсон, Емченко
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Барфорд. На его счету 16 очков, а также четыре подбора и пять передач. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал защитник Си Джей Брайс. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Первую игру «Локомотив-Кубань» выиграл со счетом 112:85.

Третий матч серии между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт в воскресенье, 28 апреля, в Перми.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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