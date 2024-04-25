Крис Миддлтон пропустил тренировку «Милуоки» из-за травмы перед плей-офф НБА с «Индианой»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон не принял участие в тренировке команды в четверг. Об этом со ссылкой на главного тренера «Бакс» Дока Риверса у себя в социальных сетях рассказал журналист Эрик Нем.

Сообщается, что игрок получил растяжение связок правого голеностопного сустава во втором матче плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (108:125, 1-1).

На уточняющий вопрос об опасениях по поводу участия Миддлтона в третьем матче серии Риверс ответил следующее: «Да, есть небольшие опасения».

Третий матч между «Индианой» и «Милуоки» состоится 27 апреля на площадке «Пэйсерс». Начало игры запланировано на 0:30 по московскому времени.

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