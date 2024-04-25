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Лидер ЦСКА Мело Тримбл не сыграет в третьем матче 1/4 финала ЕЛ с «Енисеем»

Лидер ЦСКА Мело Тримбл не сыграет в третьем матче 1/4 финала ЕЛ с «Енисеем»
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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл выбыл из строя из-за травмы и не примет участие в третьем матче четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем». Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Игрок получил повреждение в первой четверти второго матча 1/4 финала между командами.

Сообщается, что обследование выявило у баскетболиста травму мышцы левого бедра. Тримблу предстоит пройти консервативное лечение. Сроки восстановления Меор будут определяться по результатам дополнительных тестов.

Третий матч четвертьфинальной серии между «Енисеем» и ЦСКА состоится в Красноярске 27 апреля. Игра запланирована на 15:00 по московскому времени. После двух матче счёт в серии 2-0 в пользу армейцев.

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