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Рашид Уоллес жестко раскритиковал Тобиаса Харриса за плохую игру в плей-офф НБА

Рашид Уоллес жестко раскритиковал Тобиаса Харриса за плохую игру в плей-офф НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Детройт Пистонс», уроженец Филадельфии Рашид Уоллес жестко раскритиковал форварда «Филадельфия Сиксерс» Тобиаса Харриса за плохую игру в серии плей-офф против «Нью-Йорк Никс».

«Я не могу винить Бадди [Хилда]. Он только пришел сюда. Но я могу винить Тобиаса за его дерьмо.

Если ты слушаешь, мы тоже на тебя злимся, пёс. Ты должен отрабатывать свой хлеб. Нам нужно больше, чем 5 из 12 попаданий. Нам нужно от него нечто большее.

Он плохо бросал в первой игре, и вместо того, чтобы исправиться, ужасно отыграл и вторую. Он должен переломить ситуацию. Ты должен действовать, пёс. Тебе придется приложить все усилия. Просто играй с энергией молодого мальчишки", — приводит слова Уоллеса издание NY Post.

Харрис набрал семь очков в первой игре, а затем 10 во второй.

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