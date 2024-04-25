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«Панатинаикос» победил «Маккаби» в 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии

«Панатинаикос» победил «Маккаби» в 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии
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Сегодня, 25 апреля, состоялся второй матч четвертьфинальной серии Евролиги, в ходе которого встречались греческий «Пантинаикос» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась со счётом 95:79 (20:28, 31:11, 20:21, 24:19) в пользу хозяев площадки. В первом матче команд сильнее были игроки «Маккаби». Таким образом, после этого счёт в серии стал 1-1.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
95 : 79
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Митоглу, Манцукас
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Костас Слукас. На его счету 29 очков, три подбора и четыре результативные передачи. Лучшим в составе «Маккаби» был защитник Лоренцо Браун. В его активе 18 очков, два подбора и шесть результативных передач.

Следующую игру клубы проведут 30 апреля. Серия будет продолжаться до трёх побед.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

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