«Панатинаикос» победил «Маккаби» в 1/4 финала Евролиги, сравняв счёт в серии

Сегодня, 25 апреля, состоялся второй матч четвертьфинальной серии Евролиги, в ходе которого встречались греческий «Пантинаикос» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась со счётом 95:79 (20:28, 31:11, 20:21, 24:19) в пользу хозяев площадки. В первом матче команд сильнее были игроки «Маккаби». Таким образом, после этого счёт в серии стал 1-1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Костас Слукас. На его счету 29 очков, три подбора и четыре результативные передачи. Лучшим в составе «Маккаби» был защитник Лоренцо Браун. В его активе 18 очков, два подбора и шесть результативных передач.

Следующую игру клубы проведут 30 апреля. Серия будет продолжаться до трёх побед.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.