О'Нил выиграл спор, предсказав победу «Майами» в матче с «Бостоном» с точной разницей

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил выиграл спор у другого члена Зала славы Чарльза Баркли. Легендарные игроки заключили пари во время эфира перед вторым матчем плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Шакил поставил на то, что «Майами» победит с десятиочковой разницей.

Примечательно, что, когда к перерыву «Хит» проигрывали со счетом 58:61, О’Нил остался на своём и предложил Баркли удвоить ставку. О выигранной сумме не уточняется. Напомним, игра закончилась в итоге 111:101 в пользу «Хит». Счёт в серии стал 1-1.

Третий матч команды проведут 28 апреля. Игра начнётся в 1:00 мск.

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