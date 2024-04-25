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О'Нил выиграл спор, предсказав победу «Майами» в матче с «Бостоном» с точной разницей

О'Нил выиграл спор, предсказав победу «Майами» в матче с «Бостоном» с точной разницей
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил выиграл спор у другого члена Зала славы Чарльза Баркли. Легендарные игроки заключили пари во время эфира перед вторым матчем плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Шакил поставил на то, что «Майами» победит с десятиочковой разницей.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 28, Уайт - 13, Холидэй - 9, Порзингис - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 21, Мартин - 21, Жакез-мл. - 14, Йович - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 6, Райт - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Батлер, Робинсон, Брайант, Лав

Примечательно, что, когда к перерыву «Хит» проигрывали со счетом 58:61, О’Нил остался на своём и предложил Баркли удвоить ставку. О выигранной сумме не уточняется. Напомним, игра закончилась в итоге 111:101 в пользу «Хит». Счёт в серии стал 1-1.

Третий матч команды проведут 28 апреля. Игра начнётся в 1:00 мск.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:

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