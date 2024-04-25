«Реал» Мадрид победил «Басконию» во втором матче ¼ плей-офф Евролиги

Сегодня, 25 апреля, в Мадриде состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались «Реал» и «Баскония» Витория. Игра закончилась со счётом 101:90 (23:21, 23:19, 28:23, 27:27) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал аргентинский разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо. Он набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал семь передач. У «Басконии» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Ваня Маринкович, на счету которого 20 очков, два подбора и четыре передачи.

Первую игру «Реал» выиграл со счетом 90:84.

Третий матч серии между «Реалом» Мадрид и «Басконией» пройдёт в среду, 1 мая, в Витории. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид»

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