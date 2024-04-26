Главный тренер УНИКСа Перасович – о плей-офф ЕЛ: едем в Самару за победой

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила в Казани и закончилась со счётом 77:64 (17:17, 26:16, 17:10, 17:21). Первую игру также выиграли игроки УНИКСа. Таким образом, счёт в серии сейчас 2-0.

«Сегодня мы очень солидно защищались и старались поймать свой ритм. У нас случались нестабильные отрезки, иногда мы теряли баланс в защите. Да, УНИКС вновь позволил соперникам собрать 12 подборов под нашим щитом, но всё равно доминировал на протяжении всей игры. Рад, что смогли удвоить счёт в четвертьфинальной серии. В Самаре будет ещё сложнее, но мы едем к ним за победой», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.