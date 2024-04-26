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Главный тренер УНИКСа Перасович – о плей-офф ЕЛ: едем в Самару за победой

Главный тренер УНИКСа Перасович – о плей-офф ЕЛ: едем в Самару за победой
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча проходила в Казани и закончилась со счётом 77:64 (17:17, 26:16, 17:10, 17:21). Первую игру также выиграли игроки УНИКСа. Таким образом, счёт в серии сейчас 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
25 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
77 : 64
Самара
Самара
УНИКС: Лабери - 14, Димитриевич - 11, Воронцевич - 11, Рейнольдс - 10, Найт - 8, Беленицкий - 7, Грин - 6, Зайцев - 5, Бако - 3, Д. Кулагин - 2, Стуленков, Одиноков
Самара: Роберсон - 14, Далтон - 12, Томпсон - 11, М. Кулагин - 10, Загорац - 6, Хоукинс - 4, Гудумак - 3, Ребич - 2, Умрихин - 2, Зверев, Викторов, Амосов

«Сегодня мы очень солидно защищались и старались поймать свой ритм. У нас случались нестабильные отрезки, иногда мы теряли баланс в защите. Да, УНИКС вновь позволил соперникам собрать 12 подборов под нашим щитом, но всё равно доминировал на протяжении всей игры. Рад, что смогли удвоить счёт в четвертьфинальной серии. В Самаре будет ещё сложнее, но мы едем к ним за победой», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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