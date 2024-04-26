Елатонцев объяснил, почему баскетболист «Локо» третий раз стал лучшим молодым игроком

Центровой «Локомотива-Кубани» Кирилл Елатонцев, который был признан «Чемпионатом» и Единой лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024, ответил на вопрос, почему эту награду в третий раз подряд получает баскетболист краснодарского клуба.

«Я думаю, что в первую очередь из-за условий, которые руководство клуба создаёт для молодых игроков. Посмотрите на построенную академию, тут в идеальных условиях можно проводить полноценный тренировочный цикл, здесь суперусловия для восстановления, питания и проживания.

Не надо даже из здания выходить. Тот же спортивный интернат, в котором молодым игрокам дают всё для того, чтобы учиться и жить, привозят для занятий в Молодёжный тренировочный центр.

В «Локо» выстроена пирамида — есть преемственность при переходе от самых младших возрастов до основной команды, где каждому дают шанс проявить себя», — сказал Елатонцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».