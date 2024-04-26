Елатонцев рассказал об отношении опытных игроков «Локомотива» к молодым баскетболистам

Центровой «Локомотива-Кубани» Кирилл Елатонцев, который был признан «Чемпионатом» и Единой лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024, рассказал о взаимодействии молодых баскетболистов с более опытными партнёрами по команде.

«В «Локо» дружный коллектив — и на площадке, и за её пределами. Да, мы с Кириллом самые молодые, но не забывайте, что есть и ребята ненамного старше нас. Но при этом они, конечно, поопытней и им всегда есть что нам подсказать.

Ребята легионеры тоже участвуют в «воспитательном» процессе. К примеру, тот же Морис Ндур со своим невероятным игровым и житейским опытом всегда готов помочь

Он в принципе своим примером показывает то, каким должен быть профессиональный спортсмен, — правильно питается, тщательно разминается перед каждой игрой и тренировкой. У него есть даже для этого свои, уникальные упражнения, которыми он с удовольствием делится.

В игре нам говорить особо ничего и не надо. Когда видишь, как лидеры команды ведут себя на площадке, ты стараешься изо всех сил следовать их примеру — быть неуступчивым, агрессивным в спортивном плане и делать всё для победы», — сказал Елатонцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».