Центровой «Локомотива» Елатонцев ответил на вопрос, хотел бы ли он попробовать себя в НБА

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев, который был признан «Чемпионатом» и Единой лигой ВТБ лучшим молодым игроком сезона-2023/2024, отреагировал на сравнение с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, а также ответил на вопрос, хотел бы ли он попробовать себя за океаном.

«Каждому спортсмену хотелось бы попробовать себя за океаном. Но давайте будем объективными, сейчас это трудно, если не невозможно. И мечтать о чём-то далёком не считаю правильным.

Я сейчас в «Локо», и все мои мысли связаны с клубом. А что касается Тимофея Мозгова, то, конечно, спасибо за сравнение, тем более что я очень много следил за ним, за его карьерой.

Мозгов много добился в баскетболе, выиграл столько титулов, стал примером для тысяч мальчишек, и его заслуги вызывают исключительное уважение. А я же свой путь в баскетболе только начинаю», — сказал Елатонцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Кириллом Елатонцевым на «Чемпионате».