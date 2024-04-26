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НБА, сезон-2023/2024: кто получил награду лучший игрок в клатче, лучший клатчер, Стефен Карри, Голден Стэйт Уорриорз

Стал известен победитель награды «Лучший игрок в клатче» сезона-2023/2024 НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признан «Лучшим игроком в клатче» сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По итогам голосования Карри набрав 298 очков. Второе место занял Демар Дерозан из «Чикаго Буллз». По итогам голосования он набрал 272 очка. Замкнул тройку игрок «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, который по итогам голосования набрал 160 очков.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» провёл 74 матча в регулярном чемпионате, в котором в среднем набирал 26,4 очков за игру и делал в среднем 4,5 подбора.

По итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В раунде плей-ин команда проиграла «Сакраменто Кингз» со счётом 94:118.

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