50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в третьем матче серии

Закончился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:114.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 50 очков, восемь подборов и четыре передачи. Лучшим в «Нью-Йорке» стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Филадельфии.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.