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50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в третьем матче серии

50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в третьем матче серии
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Закончился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:114.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Макси - 25, Убре - 15, Пэйн - 11, Лоури - 9, Харрис - 8, Батюм - 4, Рид - 3, Мартин, Бамба, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Харт - 20, Ануноби - 17, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 8, Дивинченцо - 5, Богданович - 5, Ачиува - 4, Робинсон - 2, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 50 очков, восемь подборов и четыре передачи. Лучшим в «Нью-Йорке» стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Филадельфии.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.

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