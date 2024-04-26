Леброн Джеймс: в конце концов, это просто баскетбол

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о поражении в третьем матче серии с «Денвер Наггетс» (105:112).

«В конце концов, это просто баскетбол. Это просто баскетбол», — заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным игроком в матче стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 33 очка, 15 подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, шестью подборами и девятью передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Аарон Гордон. Он набрал 29 очков, совершил 15 подборов и сделал три передачи. Центровой Никола Йокич отметился 24 очками, 15 подборами и девятью передачами.