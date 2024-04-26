Источник: фанаты букали тренеру «Лэйкерс» Хэму сильнее, чем игрокам «Денвера»

Журналист с псевдонимом Golden Knight посетил матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» и сообщил в социальной сети X (ранее — Twitter). о том, что фанаты калифорнийцев гудели при объявлении главного тренера команды Дарвина Хэма. Как сообщает источник, гул был слышен сильнее, чем при объявлении игроков «Денвер Наггетс».

Дарвин Хэм работает с «озёрниками» с лета 2022 года. В прошлом сезоне ему удалось привести команду к финалу Западной конференции. В текущем розыгрыше плей-офф «Лейкерс» уступают «Наггетс» в серии первого раунда со счётом 0-3. В истории НБА не было случаев, при которых команда смогла пройти дальше в противостоянии, проиграв первые три игры.

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