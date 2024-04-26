Видео: Эмбиид грязно сфолил на Робинсоне и вступил в стычку с игроками «Никс»

Во время первой четверти матча «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» произошёл инцидент между центровым Джоэлом Эмбиидом и игроками команды из Нью-Йорка. Бигмен «Сиксерс» грязно сфолил на Митчелле Робинсоне, после чего вступил в стычку с Донте Дивинченцо и О Джи Ануноби.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге «Сиксерс» переиграли «Никс» со счётом 125:114. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 50 очков, восемь подборов и четыре передачи. Лучшим в «Нью-Йорке» стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.

«Никс» ведёт в серии со счётом 2-1.