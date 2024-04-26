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Видео: Эмбиид грязно сфолил на Робинсоне и вступил в стычку с игроками «Никс»

Видео: Эмбиид грязно сфолил на Робинсоне и вступил в стычку с игроками «Никс»
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Во время первой четверти матча «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» произошёл инцидент между центровым Джоэлом Эмбиидом и игроками команды из Нью-Йорка. Бигмен «Сиксерс» грязно сфолил на Митчелле Робинсоне, после чего вступил в стычку с Донте Дивинченцо и О Джи Ануноби.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге «Сиксерс» переиграли «Никс» со счётом 125:114. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джоэл Эмбиид, который записал в свой актив 50 очков, восемь подборов и четыре передачи. Лучшим в «Нью-Йорке» стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.

«Никс» ведёт в серии со счётом 2-1.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Макси - 25, Убре - 15, Пэйн - 11, Лоури - 9, Харрис - 8, Батюм - 4, Рид - 3, Мартин, Бамба, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Харт - 20, Ануноби - 17, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 8, Дивинченцо - 5, Богданович - 5, Ачиува - 4, Робинсон - 2, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
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