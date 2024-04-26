Эмбиид стал автором уникального достижения в плей-офф НБА для 50-очковых выступлений

Сегодня, 26 апреля, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 50 очков, совершив лишь 19 бросковых попыток. Таким образом, баскетболист стал первым в истории плей-офф НБА игроком, которому удавалось набрать не менее 50 очков с 20 или менее попытками.

Выступление Эмбиида помогло «Филадельфии» выиграть первый матч в серии с «Нью-Йорк Никс» со счётом 125:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 — всё ещё в пользу «Никс».

Лучшим в «Нью-Йорке» стал Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 39 очков, два подбора и 13 передач.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.