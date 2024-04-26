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Банкеро — автор редкого достижения для игроков, проведших в матче плей-офф менее 30 минут

Банкеро — автор редкого достижения для игроков, проведших в матче плей-офф менее 30 минут
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро набрал 31 очко, сделал 14 подборов и пять ассистов в третьем матче серии с «Кливленд Кавальерс», проведя на паркете 29 минут. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, кому удавалось оформить более 30 очков, 10 подборов и пять ассистов менее чем за 30 минут на площадке.

Выступление Банкеро помогло «Орландо» разгромить «Кливленд» со счётом 121:83. Коллектив из Флориды уверенно выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 35 очков. За последние 12 минут хозяева увеличили преимущество до «+38».

Таким образом, «Мэджик» сократили преимущество в серии (2-1). Следующая игра также пройдёт в Орландо, а пятая — в Кливленде.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 83
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Саггс - 24, Вагнер - 16, Фульц - 11, Энтони - 10, Айзек - 8, Ховард - 5, Блэк - 4, Хьюстан - 3, Океке - 3, Харрис - 2, Вагнер - 2, Картер - 2, Инглс, Битадзе
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 15, Аллен - 15, Митчелл - 13, Мобли - 10, Меррилл - 9, Ньянг - 7, Гарлэнд - 5, Моррис - 5, Страс - 4, Томпсон, Джонс, Окоро
Плей-офф НБА. Сетка
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