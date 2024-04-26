Банкеро — автор редкого достижения для игроков, проведших в матче плей-офф менее 30 минут

Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро набрал 31 очко, сделал 14 подборов и пять ассистов в третьем матче серии с «Кливленд Кавальерс», проведя на паркете 29 минут. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, кому удавалось оформить более 30 очков, 10 подборов и пять ассистов менее чем за 30 минут на площадке.

Выступление Банкеро помогло «Орландо» разгромить «Кливленд» со счётом 121:83. Коллектив из Флориды уверенно выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 35 очков. За последние 12 минут хозяева увеличили преимущество до «+38».

Таким образом, «Мэджик» сократили преимущество в серии (2-1). Следующая игра также пройдёт в Орландо, а пятая — в Кливленде.