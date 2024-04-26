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Видео: Д`Анджело Расселл замечен со смартфоном во время тайм-аута «Лейкерс»

Видео: Д`Анджело Расселл замечен со смартфоном во время тайм-аута «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д`Анджело Расселл не смог набрать ни одного очка в третьем матче серии с «Денвер Наггетс». Во время одного из тайм-аутов под конец матча Расселл сидел отдельно от команды со смартфоном в руках.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм поддержал игрока.

«Просто это был не его вечер. У снайперов такое бывает. Но я хочу, чтобы он оставался агрессивным. Рад, что он играл так. Он оставался агрессивным и позитивно настроенным», — заявил Хэм на пресс-конференции.

В итоге «Лейкерс» проиграли уже третий матч в серии. Следующая встреча пройдёт в Лос-Анджелесе. В случае победы «Денвер» пройдёт дальше, в полуфинал Западной конференции.

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