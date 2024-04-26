Стефен Карри рассказал, чем занимается во время плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о том, как проводит время во время плей-офф.

«Я же фанат баскетбола, так что наблюдаю за матчами, чтобы узнать, чем всё закончится. Это вообще хорошо, мы наблюдаем за играми плей-офф со стороны, поэтому видим, что нам надо сделать, чтобы вернуться на высокий уровень. Во время матчей я делаю записи и немножко занимаюсь скаутингом.

Я скучаю по атмосфере плей-офф. Не хотелось бы его пропускать и в следующем году, так что будем пытаться вернуться», — заявил Карри в эфире TNT.

Напомним, «Уорриорз» не смогли отобраться в плей-офф через плей-ин, уступив «Сакраменто Кингз». В прошлом сезоне «Голден Стэйт» смог обойти «Сакраменто» в первом раунде, после чего столкнулся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Эрлинг Холланд и Стефен Карри виртуально обменялись майками: