Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри рассказал, чем занимается во время плей-офф НБА

Стефен Карри рассказал, чем занимается во время плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о том, как проводит время во время плей-офф.

«Я же фанат баскетбола, так что наблюдаю за матчами, чтобы узнать, чем всё закончится. Это вообще хорошо, мы наблюдаем за играми плей-офф со стороны, поэтому видим, что нам надо сделать, чтобы вернуться на высокий уровень. Во время матчей я делаю записи и немножко занимаюсь скаутингом.

Я скучаю по атмосфере плей-офф. Не хотелось бы его пропускать и в следующем году, так что будем пытаться вернуться», — заявил Карри в эфире TNT.

Напомним, «Уорриорз» не смогли отобраться в плей-офф через плей-ин, уступив «Сакраменто Кингз». В прошлом сезоне «Голден Стэйт» смог обойти «Сакраменто» в первом раунде, после чего столкнулся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Эрлинг Холланд и Стефен Карри виртуально обменялись майками:

Материалы по теме
Обнародована статистика Стефена Карри в клатчевых ситуациях НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android