Энтони Дэвис повторил клубное достижение Шакила О'Нила 22-летней давности

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 33 очка и 15 подборов в третьем матче серии с «Денвер Наггетс». Баскетболист набирает свыше 30 очков и 10 подборов в трёх играх подряд. Это достижение в плей-офф в последний раз покорялось Шакилу О'Нилу в финальной серии с «Нью-Джерси Нетс» 2002 года.

Выступление Дэвиса не помогло «Лейкерс» добыть первую победу в противостоянии. Калифорнийский коллектив проиграл «Наггетс» со счётом 105:112 и стоит на грани вылета из плей-офф. Ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась, уступая 0-3 в серии. Следующая игра состоится в Лос-Анджелесе. Если «озёрникам» удастся добыть победу, то состоится пятая игра, которая пройдёт в Денвере.

Энтони Дэвис провёл спарринг с боксёром Джаленом Уокером: