Никола Йокич: стиль нашей жизни — побеждать

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич рассказал о том, какой стиль жизни ему нравится.

«Побеждать — это стиль нашей жизни, и мы действительно наслаждаемся этим. Это действительно здорово, когда ты выигрываешь, когда ты выигрываешь множество игр. Все становятся счастливыми и хотят играть. Я прекрасно помню поражения, поэтому не хочу возвращаться к ним», — приводит слова Николы Йокича портал Fadeaway World.

Напомним, сейчас «Денвер Наггетс» проводит серию матчей с «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках плей-офф НБА. На данный момент «Наггетс» победили в трёх играх из пяти.

В последней встрече, которая состоялась 26 апреля, «Наггетс» победили со счётом 112:105. Йокич в ходе игры смог набрать 24 очка, сделать 15 подборов, девять передач, а также один перехват.