«Индиана» обыграла «Милуоки» в овертайме и вышла вперёд в серии плей-офф НБА

В ночь с 26 на 27 апреля мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки выиграли со счётом 121:118 ОТ и вышли вперёд в серии — 2-1 (94:109, 125:108, 121:118 ОТ).

Первая четверть осталась за баскетболистами «Индианы», которые лидировали с перевесом в 19 очков и завершили стартовый отрезок с преимуществом «+17». К большому перерыву игроки «Милуоки» сократили разрыв до 12 очков, а после третьей четверти уступали «-7».

На старте заключительного отрезка «Бакс» удался рывок 12:2, после чего никто из соперников до сирены не смог оторваться в счёте более чем на три очка. На последней минуте гости сравняли счёт трёхочковым броском и игра перешла в овертайм, который в итоге остался за «Пэйсерс».

Четвёртый матч также состоится на площадке «Индианы» в ночь с 28 на 29 апреля мск. Пятая игра пройдёт в Милуоки в ночь с 30 апреля на 1 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.