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Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс 121:118 OT, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 27 апреля

«Индиана» обыграла «Милуоки» в овертайме и вышла вперёд в серии плей-офф НБА
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В ночь с 26 на 27 апреля мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки выиграли со счётом 121:118 ОТ и вышли вперёд в серии — 2-1 (94:109, 125:108, 121:118 ОТ).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 00:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 18, Сиакам - 17, Нембард - 16, Топпин - 15, Несмит - 13, Макконнелл - 7, Шиппард - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Миддлтон - 42, Лиллард - 28, Портис - 17, Лопес - 14, Беверли - 11, Грин - 4, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Галлинари, Коннотон, Адетокунбо, Краудер

Первая четверть осталась за баскетболистами «Индианы», которые лидировали с перевесом в 19 очков и завершили стартовый отрезок с преимуществом «+17». К большому перерыву игроки «Милуоки» сократили разрыв до 12 очков, а после третьей четверти уступали «-7».

На старте заключительного отрезка «Бакс» удался рывок 12:2, после чего никто из соперников до сирены не смог оторваться в счёте более чем на три очка. На последней минуте гости сравняли счёт трёхочковым броском и игра перешла в овертайм, который в итоге остался за «Пэйсерс».

Четвёртый матч также состоится на площадке «Индианы» в ночь с 28 на 29 апреля мск. Пятая игра пройдёт в Милуоки в ночь с 30 апреля на 1 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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