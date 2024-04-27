«Миннесота» выиграла третий матч серии с «Финикс Санз», у Эдвардса 36 очков

Сегодня, 27 апреля, в Финиксе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 126:109 и повели в серии — 3-0. Следующий матч состоится 29 апреля.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 36 очков, девять поборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Руди Гоберт отметился 19 очками, 14 подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Финикс Санз» стал защитник Брэдли Бил. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи. Лёгкий форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

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