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«Миннесота» выиграла третий матч серии с «Финикс Санз», у Эдвардса 36 очков

«Миннесота» выиграла третий матч серии с «Финикс Санз», у Эдвардса 36 очков
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Сегодня, 27 апреля, в Финиксе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 126:109 и повели в серии — 3-0. Следующий матч состоится 29 апреля.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Бил - 28, Дюрант - 25, Букер - 23, Гордон - 11, Ойбанкс - 9, Окоги - 8, Нуркич - 3, Бол - 2, О'Нил, Томас, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Гобер - 19, Таунс - 18, Александер-Уолкер - 16, Конли - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 5, Андерсон - 2, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 36 очков, девять поборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Руди Гоберт отметился 19 очками, 14 подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Финикс Санз» стал защитник Брэдли Бил. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи. Лёгкий форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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