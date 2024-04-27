«Миннесота» выиграла третий матч серии с «Финикс Санз», у Эдвардса 36 очков

Сегодня, 27 апреля, в Финиксе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Финикс Санз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 126:109 и повели в серии — 3-0. Следующий матч состоится 29 апреля.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 36 очков, девять поборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Руди Гоберт отметился 19 очками, 14 подборами и одной передачей.
Самым результативным в составе «Финикс Санз» стал защитник Брэдли Бил. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи. Лёгкий форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.
Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 27 апреля 2024
-
08:46
-
08:36
-
06:00
-
03:36
-
00:27
-
00:05
- 26 апреля 2024
-
23:43
-
23:34
-
22:16
-
22:06
-
20:58
-
20:31
-
20:21
-
19:51
-
19:31
-
19:17
-
18:40
-
18:27
-
17:34
-
17:24
-
16:24
-
16:12
-
15:26
-
14:42
-
14:03
-
13:24
-
12:54
-
12:09
-
11:50
-
10:59
-
10:33
-
09:49
-
09:32
-
09:15
-
09:00