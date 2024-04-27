Дончич — рекордсмен плей-офф НБА по среднему количеству очков против одной команды

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 22 очка в третьем матче серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Таким образом, словенец в среднем набирает 32,7 очка в плей-офф матчах с «парусниками». Это наилучший показатель в истории Западной конференции.

Для квалификации по данному показателю нужно сыграть 15 игр против одного и того же оппонента в плей-офф. Дончичу уже приходилось противостоять «Клипперс» в сериях 2020 и 2021 года. Оба раза техасскому коллективу не удавалось пройти калифорнийцев.

В текущей серии «Маверикс» ведут со счётом 2-1. Следующая игра состоится в Далласе. Победитель противостояния столкнётся с командой из серии «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Лука Дончич исполняет бросок с середины площадки