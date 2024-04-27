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«Становится скучно». Никола Йокич высказался об 11-матчевой победной серии с «Лейкерс»

«Становится скучно». Никола Йокич высказался об 11-матчевой победной серии с «Лейкерс»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о том, что его команда имеет серию из 11 побед в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сложно играть против одной и той же команды раз за разом. Становится скучно, один и тот же стиль игры. Так что нужно просто довериться тому, что мы делаем, и не принимать успех за должное. Потому что всё может поменяться в один момент», — приводит слова Йокича The Denver Post.

«Наггетс» противостоит «Лейкерс» в серии первого раунда Западной конференции и ведёт со счётом 3-0. Команда также встречались в предыдущем розыгрыше плей-офф, а именно в финале Западной конференции. Тогда коллектив из Колорадо переиграл «Лос-Анджелес» со счётом 4-0.

Видео: Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке

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