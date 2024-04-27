Видео: Крис Миддлтон перевёл игру в овертайм трёхочковым за секунду до конца матча

Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон забросил трёхочковый за полторы секунды до конца матча с «Индианой Пэйсерс». Попадание баскетболиста перевело игру в овертайм.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Милуоки» оставалось 6,9 секунды, чтобы разыграть владение. «Индиана» вела со счётом 111:108. Патрик Беверли вбросил мяч из-за лицевой Бруку Лопесу, который тут же отдал мяч Миддлтону. Крис вырвался из опеки Майлза Тёрнера и оформил дальнее попадание.

В овертайме «Бакс» не удалось одержать победу — «Пэйсерс» победили со счётом 121:118. Миддлтон закончил встречу с 42 очками, 10 подборами и пятью результативными передачами. «Индиана» лидирует в серии со счётом 2-1.