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Видео: Халибёртон приносит победу «Индиане» в овертайме за 1,6 секунды до конца матча

Видео: Халибёртон приносит победу «Индиане» в овертайме за 1,6 секунды до конца матча
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон отметился победным броском в третьем матче серии плей-офф с «Милуоки Бакс». Таким образом, «Индиана» ведёт в противостоянии со счётом 2-1.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Индианы» оставалось 6,7 секунды на владение. Счёт был равный — 118:118. Тайриз принял мяч на своей стороне площадки, обвёл защитника «Бакс» Патрика Беверли и оформил «флоутер» с фолом. Защитник попал штрафной, после чего «Милуоки» не успели организовать атаку, которая могла бы перевести игру в овертайм.

Халибёртон закончил матч с трипл-даблом: 18 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

Следующая игра серии состоится в Индианаполисе.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 00:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 18, Сиакам - 17, Нембард - 16, Топпин - 15, Несмит - 13, Макконнелл - 7, Шиппард - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Миддлтон - 42, Лиллард - 28, Портис - 17, Лопес - 14, Беверли - 11, Грин - 4, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Галлинари, Коннотон, Адетокунбо, Краудер
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