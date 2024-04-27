Видео: Халибёртон приносит победу «Индиане» в овертайме за 1,6 секунды до конца матча

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон отметился победным броском в третьем матче серии плей-офф с «Милуоки Бакс». Таким образом, «Индиана» ведёт в противостоянии со счётом 2-1.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Индианы» оставалось 6,7 секунды на владение. Счёт был равный — 118:118. Тайриз принял мяч на своей стороне площадки, обвёл защитника «Бакс» Патрика Беверли и оформил «флоутер» с фолом. Защитник попал штрафной, после чего «Милуоки» не успели организовать атаку, которая могла бы перевести игру в овертайм.

Халибёртон закончил матч с трипл-даблом: 18 очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

Следующая игра серии состоится в Индианаполисе.