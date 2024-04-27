Источник: Желько Обрадович переподписал контракт с «Партизаном»

Специалист Желько Обрадович продлил соглашение с «Партизаном», с которым работает с 2021 года, сообщает Mozzart Sport. Детали контракта неизвестны, официальное оглашение новости запланировано на ближайшую пресс-конференцию.

Желько начал тренерскую карьеру в 1991 году и стал тренером «Партизана», где до этого играл семь лет. В 2021 году Обрадович вернулся тренировать белградский клуб.

В нынешнем сезоне «Партизан» закончил регулярный чемпионат Евролиги с 16 победами и 18 поражениями, что не позволило команде выйти в плей-ин. Таким образом, сербский клуб не смог повторить успех прошлого сезона, когда коллектив смог пробиться в плей-офф.

В Адриатической лиге «Партизан» добрался до полуфинала, где столкнётся с «Будучностью».

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