Ратэн-Мэйс стал обладателем трёх различных индивидуальных наград по итогам сезона

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс стал победителем в трёх индивидуальных номинациях и был награждён прямо перед матчем с ЦСКА.

Канадец стал обладателем награды «Новичок года», «Лучший атакующий игрок года» и «Игрок года по версии баскетболистов лиги».

Ратэн-Мэйс оказался в «Енисее» летом 2023 года. В нынешнем сезон он показывал следующие цифры: 25,4 очка, 4,2 подбора и 4,5 ассиста. Он помог «Енисею» попасть в группу «А» и выйти в плей-офф.

Красноярская команда в плей-офф попалась на ЦСКА, занявший третье место в группе «А» второго этапа. Армейцы лидируют в серии со счётом 2-0, выиграв обе домашние игры.

На момент публикации новости третий матч противостояния проходит в равной борьбе — 3:2 в пользу «Енисея» на первых минутах.