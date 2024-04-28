Время лидерства «Лейкерс» в серии в три раза превышает показатель «Денвера»

Время общего лидерства «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Денвер Наггетс» составляет 136 минут и 6 секунд. В то же время коллектив из Колорадо вёл в счете только 41 минуту и 53 секунды, хотя ведёт в серии со счётом 3-1. Равный счёт наблюдался на протяжении 14 минут и 7 секунд.

«Денвер» смог обыграть «Лейкерс» в первых трёх играх серии. В частности, во второй игре «Наггетс» смогли забрать победу, уступая по ходу встречи 20 очков. Победный бросок исполнил на последней секунде исполнил разыгрывающий Джамал Маррей.

Следующая игра противостояния состоится в Денвере. «Наггетс» остаётся выиграть одну встречу, чтобы выйти в полуфинал Западной конференции.

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