УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги

Сегодня, 28 апреля, в Самаре во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Самарой» и УНИКСом. В итоге победу одержали гости из Казани со счётом 90:67 (24:20, 20:22, 20:14, 26:11) и вышли в полуфинал Единой лиги, победив в серии (3-0).

Наиболее результативным игроком в команде действующих чемпионов Единой лиги стал американский центровой Джален Рейнольдс. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи, а также пять перехватов. На площадке он провёл 31 минуту 32 секунды.

Самым результативным игроком «Самары» стал капитан команды Александр Гудумак. Он набрал 12 очков, сделал три подбора, две передачи, а также один перехват и два блок-шота.