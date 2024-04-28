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Самара — УНИКС. Прямая трансляция
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УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги

УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги
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Сегодня, 28 апреля, в Самаре во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Самарой» и УНИКСом. В итоге победу одержали гости из Казани со счётом 90:67 (24:20, 20:22, 20:14, 26:11) и вышли в полуфинал Единой лиги, победив в серии (3-0).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
67 : 90
УНИКС
Казань
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

Наиболее результативным игроком в команде действующих чемпионов Единой лиги стал американский центровой Джален Рейнольдс. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи, а также пять перехватов. На площадке он провёл 31 минуту 32 секунды.

Самым результативным игроком «Самары» стал капитан команды Александр Гудумак. Он набрал 12 очков, сделал три подбора, две передачи, а также один перехват и два блок-шота.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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