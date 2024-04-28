УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги
Поделиться
Сегодня, 28 апреля, в Самаре во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Самарой» и УНИКСом. В итоге победу одержали гости из Казани со счётом 90:67 (24:20, 20:22, 20:14, 26:11) и вышли в полуфинал Единой лиги, победив в серии (3-0).
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
67 : 90
УНИКС
Казань
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич
Наиболее результативным игроком в команде действующих чемпионов Единой лиги стал американский центровой Джален Рейнольдс. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал восемь подборов, четыре передачи, а также пять перехватов. На площадке он провёл 31 минуту 32 секунды.
Самым результативным игроком «Самары» стал капитан команды Александр Гудумак. Он набрал 12 очков, сделал три подбора, две передачи, а также один перехват и два блок-шота.
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
18:19
-
17:47
-
17:43
-
17:22
-
16:45
-
15:44
-
15:18
-
14:47
-
14:41
-
13:43
-
12:57
-
12:17
-
11:40
-
11:14
-
10:36
-
10:06
-
09:13
-
07:28
-
06:03
-
03:42
-
00:53
- 27 апреля 2024
-
23:38
-
22:27
-
22:16
-
21:28
-
21:00
-
20:41
-
20:27
-
20:10
-
19:37
-
19:27
-
18:58
-
18:37
-
18:08
-
17:21