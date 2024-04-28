«Мне это не нужно». Расселл — о доверии со стороны Хэма

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался о комментарии главного тренера «озёрников» Дарвина Хэма, который ранее выступил в защиту и поддержку своего подопечного.

«Я верю в себя больше, чем в кого-либо. Мне это не нужно, но я это ценю», — приводит слова Расселла портал Lakers Nation.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игра между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась победой «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:108. Теперь счёт в серии плей-офф составляет 3-1 в пользу «Денвер Наггетс». Кроме того, это первая победа «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Денвер Наггетс» с 16 декабря 2022 года.