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Стивен Эй Смит предположил, за какую команду хочет выступать Девин Букер

Стивен Эй Смит предположил, за какую команду хочет выступать Девин Букер
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Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит предположил, за какую команду желает выступать защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

«Судя по тому, что мне говорят, Девин Букер хочет быть в «Нью-Йорк Никс», он может это отрицать, поскольку я не говорил с ним об этом. Просто говорю вам, что в Нью-Йорке, в кругах НБА сейчас все на суете из-за этого. «Финикс», у вас есть, как минимум три человека, которым вы суммарно платите около 150 миллионов долларов. Но они не хотят играть за вас», — приводит слова Стивена портал Clutch Points.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игру между «Финикс Санз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Игра завершилась победой «Тимбервулвз». Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Миннесоты». Благодаря этой победе гости вышли в следующий раунд плей-офф НБА.

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