Стивен Эй Смит предположил, за какую команду хочет выступать Девин Букер

Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит предположил, за какую команду желает выступать защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

«Судя по тому, что мне говорят, Девин Букер хочет быть в «Нью-Йорк Никс», он может это отрицать, поскольку я не говорил с ним об этом. Просто говорю вам, что в Нью-Йорке, в кругах НБА сейчас все на суете из-за этого. «Финикс», у вас есть, как минимум три человека, которым вы суммарно платите около 150 миллионов долларов. Но они не хотят играть за вас», — приводит слова Стивена портал Clutch Points.

Напомним, сегодня состоялась четвёртая игру между «Финикс Санз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Игра завершилась победой «Тимбервулвз». Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Миннесоты». Благодаря этой победе гости вышли в следующий раунд плей-офф НБА.