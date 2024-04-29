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«Это чревато ссорой внутри команды». Виндхорст — о ситуации с контрактом Дюранта

«Это чревато ссорой внутри команды». Виндхорст — о ситуации с контрактом Дюранта
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст высказался о контракте популярного игрока «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Кевин Дюрант имеет право на продление контракта. Ему исполнится 36 лет перед началом следующего регулярного сезона. По контракту ему следует играть ещё два года, а также полагается выплата на 105 миллионов долларов. Однако то, что он может продлить контракт даёт повод, при котором стороны будут вынуждены показать свои намерения насчёт друг друга. Если он решит продлить – это всех успокоит. Будет ли это решение разумным, это уже совершенно другая тема. Однако в случае, если одна из сторон не будет довольна ходом переговоров, то это может быть чревато ссорой внутри команды», – приводит слова Виндхорста портал Yardbarker.

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