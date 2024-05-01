Игроки Евролиги назвали состав первой сборной всех звёзд лиги

Спортивный портал Basket News провёл опрос среди игроков Евролиги, попросив их назвать игроков, которые достойны находиться в составе первой сборной всех звёзд лиги.

Результаты опроса:

разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс — 92% голосов

центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор — 76% голосов

разыгрывающий «Реала» Мадрид Факундо Кампаццо — 60% голосов

защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин — 48% голосов

форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс — 40% голосов

Напомним, Майк Джеймс уже был выбран в состав первой команды всех звёзд Евролиги в 2022 году. Кроме того, его дважды выбирали во вторую сборную всех звёзд — в 2019 и 2023 годах. С 2019 по 2021 год Джеймс выступал за ЦСКА, однако осенью 2021-го он расторг контракт с армейцами и был подписан в «Монако».