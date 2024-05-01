Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки Евролиги назвали состав первой сборной всех звёзд лиги

Игроки Евролиги назвали состав первой сборной всех звёзд лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный портал Basket News провёл опрос среди игроков Евролиги, попросив их назвать игроков, которые достойны находиться в составе первой сборной всех звёзд лиги.

Результаты опроса:

  • разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс — 92% голосов
  • центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор — 76% голосов
  • разыгрывающий «Реала» Мадрид Факундо Кампаццо — 60% голосов
  • защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин — 48% голосов
  • форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс — 40% голосов

Напомним, Майк Джеймс уже был выбран в состав первой команды всех звёзд Евролиги в 2022 году. Кроме того, его дважды выбирали во вторую сборную всех звёзд — в 2019 и 2023 годах. С 2019 по 2021 год Джеймс выступал за ЦСКА, однако осенью 2021-го он расторг контракт с армейцами и был подписан в «Монако».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android