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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 2 мая

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 2 мая
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Сегодня, 2 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 1 мая

  • «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 118:84.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 123:93.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Бостона» Деррика Уайта. Он набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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