Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 2 мая

Сегодня, 2 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 1 мая

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 118:84.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 123:93.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. На его счету 35 очков, семь подборов и 10 передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Бостона» Деррика Уайта. Он набрал 25 очков, совершил пять подборов и отдал две передачи.