Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о предстоящей серии плей-офф с УНИКСом

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу краснодарцев в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ над «Пармой» (3-0) и поделился ожиданиями от предстоящей серии с УНИКСом.

«Рад за ребят и тренерский штаб, они сумели показать ту игру, которую мы бы хотели демонстрировать на протяжении всего сезона. Удержать такого соперника, как «Парма», было непросто, в регулярном чемпионате счёт был равным — 2:2. Мы очень серьёзно готовились к нашему противостоянию в плей-офф, и я рад, что четвертьфинальная серия не затянулась, а у нас есть время подготовиться к следующему раунду с УНИКСом.

Новички оставили очень приятные впечатления. Рад за ребят, они смогли быстро адаптироваться и влиться в состав, и это большая заслуга Александра Секулича и его штаба. В четвертьфинале мы показали настоящую командную игру, хорошо двигали мяч, и каждый отрабатывал своё время с максимальной пользой.

Противостояние с УНИКСом? Достаточно сказать, что УНИКС — действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата, а мы — финалисты прошлого сезона. Безусловно, предстоящая полуфинальная серия будет напряжённой и непредсказуемой, с равными шансами на успех. Очень хотим взять реванш за прошлогодний финал. И тот опыт, который наша команда получила в прошлом сезоне, точно станет важным фактором в игре против казанцев. Сейчас в «Локо» чувствуется отличный сплав опыта и молодости, у нас хорошая скамейка и есть все ресурсы, чтобы выйти в финал. Всё в наших руках», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Полуфинальная серия между УНИКСом и «Локомотивом» стартует 6 мая.