Павел Астахов: «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Довольны, как команда прошла регулярный сезон и путь к финалу в плей-офф. По сравнению с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперёд и не намерены останавливаться. Финал с «Динамо» из Владивостока будет интересным, но мы уверены в наших игроках и тренерском штабе. Помимо спортивного результата, важно отметить, что мы вернули зрительский интерес и народную любовь. За «Химки» продолжают болеть не только в Подмосковье, мы получаем слова поддержки и добрые пожелания со всей страны. «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола. Нынешний сезон уже сейчас можно занести в актив, он станет ещё одним шагом на пути развития клуба», — сказал Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

5 мая стартует финальная серия Суперлиги, в которой «Химки» сыграют с «Динамо» из Владивостока.