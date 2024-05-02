Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Павел Астахов: «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола

Павел Астахов: «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Довольны, как команда прошла регулярный сезон и путь к финалу в плей-офф. По сравнению с прошлым сезоном мы уже сделали шаг вперёд и не намерены останавливаться. Финал с «Динамо» из Владивостока будет интересным, но мы уверены в наших игроках и тренерском штабе. Помимо спортивного результата, важно отметить, что мы вернули зрительский интерес и народную любовь. За «Химки» продолжают болеть не только в Подмосковье, мы получаем слова поддержки и добрые пожелания со всей страны. «Химки» были, есть и будут важной частью российского баскетбола. Нынешний сезон уже сейчас можно занести в актив, он станет ещё одним шагом на пути развития клуба», — сказал Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

5 мая стартует финальная серия Суперлиги, в которой «Химки» сыграют с «Динамо» из Владивостока.

Материалы по теме
Подмосковье против Приморья. Главное о финале Суперлиги «Химки» — «Динамо»
Подмосковье против Приморья. Главное о финале Суперлиги «Химки» — «Динамо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android