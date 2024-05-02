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Ассистент Богичевича Эдуард Рауд продолжит работу в «Автодоре»

Ассистент Богичевича Эдуард Рауд продолжит работу в «Автодоре»
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Пресс-служба «Автодора» объявила о том, что Эдуард Рауд, 36-летний ассистент главного тренера команды Миленко Богичевича, продлил контракт с клубом ещё на один сезон.

«Очень рад, что Эдуард заключил новый контракт. Прежде всего, он хороший человек, а это для меня очень важно. Также Эдуард является отличным специалистом с прекрасным пониманием баскетбола. Он проделал огромную работу в прошедшем сезоне. Для нас важно иметь в составе человека, который точно понимает нашу философию. Его подход к работе вызывает большое уважение как и у меня, так и у игроков.

Мы были отличным коллективом, поэтому рассчитываю, что в предстоящем сезоне мы сохраним и преумножим то, чего достигли. Приложим все усилия для достижения наилучших результатов для нашего клуба», — приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.

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